Bondscoach Dean Gorré ziet Suriname opbloeien: ‘Dit kan héél mooi worden’

Beoogde Ever­ton-coach Benítez bedreigd: ‘We weten waar je woont’

28 juni De politie in Engeland stelt een onderzoek in naar een spandoek met een bedreigende tekst dat in het dorpje Caldy op het schiereiland Wirral is opgehangen in de vroege maandagochtend. ,,We weten waar je woont. Teken niet”, viel er op een wit laken te lezen. Het spandoek hing over een tuinmuur in de buurt van de woning van de Spaanse voetbaltrainer Rafael Benítez (61).