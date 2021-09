Bondscoach Marokko haalt uit naar ‘ongedisciplineerde’ Ziyech

Rangers FC zwaar getroffen door coronavi­rus op weg naar cruciaal duel

26 augustus Bij de Schotse voetbalclub Rangers FC heeft het coronavirus flink toegeslagen. De landskampioen is daardoor zonder coach Steven Gerrard en met een gehavende selectie in Armenië beland voor de return donderdagavond tegen Alashkert in de play-offs voor de Europa League.