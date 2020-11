Bondscoach Marokko roept Aboukhlal voor het eerst op

Aboukhlal kwam voor enkele Nederlandse jeugdteams uit, maar kiest nu voor Marokko. De Leeuwen van de Atlas spelen op 13 november in Casablanca tegen de Centraal-Afrikaanse Republiek, vier dagen later is de return in Douala. Marokko gaat in groep E aan de leiding, gevolgd door Mauritanië, Centraal-Afrikaanse Republiek en Burundi.