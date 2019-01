Borkelmans blijft bondscoach Jordanië

Bosz na overtuigen­de zege: Hier zit een tevreden trainer

26 januari Peter Bosz beseft dat hij bij Bayer Leverkusen goud in handen heeft. ,,Hier zit een tevreden trainer'', zei Bosz na de overtuigende zege bij VfL Wolfsburg (0-3). ,,We zitten op de goede weg. Vorige week tegen Borussia Mönchengladbach verloren we weliswaar, maar speelden we wel al goed. Nu hebben we tegen een heel goede tegenstander weer sterk gespeeld.‘’