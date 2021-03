Borussia Dortmund dankzij goal Sancho als eerste club naar halve finales DFB-Pokal

Op weg naar 2. Bundesliga Moet Gross weer vertrekken bij Schalke? De ervaren spelers zijn klaar met de warrige coach

27 februari Het blijft een chaos bij Schalke 04, dat hard op weg is naar een kansloze afzakking naar het tweede niveau in Duitsland. De spelersgroep van de Bundesliga-hekkensluiter zou alweer helemaal klaar zijn met coach Christian Gross, de 66-jarige Zwitser die pas twee maanden op zijn plek zit in Gelsenkirchen. De ervaren spelers uit de selectie hebben intern zelfs al aangegeven dat Gross ontslagen moet worden, maar het bestuur heeft dat ‘verzoek’ geweigerd.