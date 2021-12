Borussia Dortmund morst punten in Bochum en ziet Bayern München verder uitlopen

Bayern, dat vorige week de topper in Dortmund met 2-3 won, is nu koploper in de Bundesliga met 37 punten uit 15 wedstrijden. Borussia staat tweede met 31 uit 15.

De ploeg van trainer Julian Nagelsmann kreeg de zege bepaald niet cadeau. Het gedisciplineerd verdedigende Mainz, nog zonder de geblesseerde Jeremiah St. Juste, kwam in München in de 21ste minuut verrassend op voorsprong door een goal van Karim Onisiwo. Na een prima actie van Jonathan Burkardt kroop de Oostenrijker voor zijn tegenstander Corentin Tolisso en kopte raak.

Dortmund

Ook naaste belager Borussia Dortmund had een zware middag. Zonder Donyell Malen - de Oranje-aanvaller ontbrak vanwege een virusinfectie - had de ploeg van de geschorste trainer Marko Rose bij VfL Bochum in de eerste helft de beste kansen. Maar vlak voor rust was het de thuisploeg die toesloeg. Na een overtreding van doelman Gregor Kobel op Christopher Antwi-Adjei ging de bal op de stip. Dat buitenkansje was wel besteed aan Sebastian Polter (ex-Fortuna Sittard): 1-0.