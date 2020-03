Borussia Dortmund verovert tweede plek met nipte zege op Gladbach

Barcelona met pijn, moeite en hulp van de VAR langs Real Sociedad

21:01 FC Barcelona is voor tenminste een dag koploper van La Liga. De ploeg van Frenkie de Jong had het in Camp Nou lastig met bekerfinalist Real Sociedad, maar werd tien minuten voor tijd gered door de VAR. Lionel Messi maakte vanaf elf meter geen fout en tekende voor het enige doelpunt.