Bosz door derde zege op rij stevig in subtop met Leverkusen

Moussa Diaby opende na een half uur spelen de score. Nadiem Amiri zorgde in de tweede helft voor de tweede treffer.



De Nederlander Daley Sinkgraven bleef tegen Augsburg op de reservebank. In het duel met FC Porto, in de Europa League, speelde hij donderdag nog wel mee. Leverkusen won die wedstrijd met 2-1. Naast drie zeges in de competitie en de winst op FC Porto was Leverkusen deze maand ook succesvol in het Duitse bekertoernooi. De ploeg van Bosz versloeg VfB Stuttgart met 2-1.



In de Bundesliga neemt Leverkusen na 23 speelronden de vijfde plaats in. De achterstand op koploper Bayern München is zes punten.