Bosz en Sinkgraven plaatsen zich probleemloos voor kwartfinales Europa League

Invaller De Jong bekert met Sevilla ten koste van AS Roma verder

21:27 Ze speelden vanavond niet en nauwelijks bij Sevilla, Nemanja Gudelj en Luuk de Jong. Toch zullen ze tevreden terugkijken op de wedstrijd tegen AS Roma in de achtste finale van de Europa League. Dankzij de kinderlijk eenvoudige 2-0 overwinning op de ploeg van Justin Kluivert lonkt de finale in Keulen nadrukkelijk.