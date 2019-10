Bosz: het moet nu gebeuren

,,We hebben punten nodig. We hadden niet mogen verliezen van Lokomotiv Moskou. In Turijn deden we het tegen Juventus al beter maar verloren we ook. Het moet tegen Atlético gebeuren, we hebben een goed resultaat nodig", zei trainer Peter Bosz maandag tijdens een persconferentie in Wanda Metropolitano.



Leverkusen liet zich de eerste speelronde in eigen huis verrassen door Lokomotiv, vooraf gezien als zwakste ploeg in groep D. Het werd 1-2. Tegen Juventus verloor Bosz vervolgens met zijn ploeg met 3-0.



Bayer Leverkusen kan een goed resultaat sowieso wel gebruiken. De laatste twee competitieduels leverden één punt op. Leverkusen verloor vrijdag met 3-0 van Eintracht Frankfurt.