Bosz klopt hekkensluiter en sluipt richting CL-plekken

Video ‘Joker’ Jason Cummings de held van Shrewsbury Town tegen Liverpool

20:23 Ooit gehoord van Jason Cummings? Die kans is vrij klein, maar de 24-jarige spits uit Edinburgh is voorlopig de grote held van Shrewsbury Town. Hij viel in de 60ste minuut in bij een 0-2 achterstand, maar met twee goals zorgde hij namens de nummer 16 van de League One (derde niveau in Engeland) voor een gelijkspel tegen Liverpool. Daarmee verdiende hij voor zijn club een replay op Anfield in de vierde ronde van de FA Cup.