Bosz reageert op ontslag: ‘Afscheid valt niet alleen mij bijzonder zwaar’

,,Ik wil iedereen heel erg bedanken voor de emotionele berichten die ik heb gehad”, zegt Bosz in een verklaring, waarin hij voor het eerst reageert op zijn ontslag. ,,Het is voor ons allemaal geen makkelijke tijd. Het afscheid valt niet alleen mij bijzonder zwaar.”

Bosz (57) werkte sinds begin 2019 bij Leverkusen. Hij leidde de ploeg als nummer 4 van de Bundesliga direct naar de Champions League. Vorig seizoen eindigde Leverkusen op de vijfde plaats. Dit seizoen deed Leverkusen bij het ingaan van de winterstop bovenin mee, maar na de jaarwisseling incasseerde de ploeg van Bosz de ene na de andere tegenvaller. Leverkusen won slechts vier van de laatste zeventien wedstrijden en werd uitgeschakeld in het Duitse bekertoernooi en in de Europa League. In de competitie zakte de ploeg van de Nederlanders Daley Sinkgraven, Timothy Fosu-Mensah en Jeremie Frimpong naar de zesde plaats.

,,We hebben een mooie tijd gehad, waarin we attractief en succesvol voetbal speelden”, aldus Bosz in een bericht aan de supporters. ,,Ik heb altijd jullie steun gevoeld. Ik weet zeker dat we onze sportieve doelen bereikt zouden hebben.” Bosz werd eerder in Duitsland ook al ontslagen bij Borussia Dortmund.