Bosz roemt ‘coronadiscipline’ van zijn ploeg, ondanks besmettingen

Eriksen matchwinner Ibrahimo­vic en Lukaku gaan elkaar te lijf in verhitte Milanese bekerderby

27 januari Tijdens de Milanse derby tussen Internazionale en AC Milan is de vlam vanavond even in de pan geslagen. Romelu Lukaku en Zlatan Ibrahimovic kregen het met elkaar aan de stok en moesten door ploeggenoten uit elkaar worden gehouden. Christian Eriksen werd uiteindelijk de held voor Inter met de winnende goal in de 97ste minuut.