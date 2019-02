Bosz stunt met Leverkusen tegen Bayern

Door Wietse Dijkstra

Het was zo’n aanval waar je als trainer op de bank alleen maar van kan genieten. Bayer Leverkusen schakelde in de 63ste minuut razendsnel om via Charles Aranguiz en Mitchell Weiser, die Karim Bellarabi met een steekpass diep stuurde. De onder Bosz opgeleefde buitenspeler trok de bal vervolgens voor op Kevin Volland, die de fraaie tegenstoot beheerst afrondde: 2-1.

Het veerkrachtige Leverkusen beloonde zich daarmee voor de lef die het toonde tegen het vaak zo oppermachtige Bayern. In een aantrekkelijk topduel boekt Bosz zijn tweede zege op rij. En daar was niets op af te dingen. Invaller Lucas Alario maakte in de slotfase het feest compleet, toen – eveneens na een vlijmscherpe counter – een afgemeten voorzet van Julian Brandt binnen liep: 3-1.

Bayer Leverkusen begon uitstekend aan het duel met de Rekordmeister en had al binnen twee minuten een penalty kunnen krijgen. Scheidsrechter Tobias Stieler zag echter niets strafbaars in de toch duidelijke handsbal waarmee Mats Hummels een schot van Kevin Volland blokte.

Bayern had in het eerste kwartier weinig in te brengen, maar kwam daarna beter in de wedstrijd. Onder aanvoering van Kingsley Coman en Thomas Müller nam de ploeg van Niko Kovac het heft in handen. Met de niet altijd even zeker ogende doelman Lukas Hradecky overleefde Leverkusen een aantal hachelijke situaties.

Vlak voor rust kwam de Bayern-treffer er alsnog. Met dank aan man-in-vorm Leon Goretzka, die eerst een kansrijke Leverkusen-aanval via Julian Brandt onschadelijk maakte en niet veel later aan de andere kant van het veld op de goede plaats stond om een voorzet van Müller binnen te koppen. Een flinke tegenvaller voor Bosz, die zijn verdedigers kon verwijten dat ze stonden te slapen nadat doelman Lukas Hradecky eerst nog het schot van Coman had gekeerd.

Bosz en co mochten niet mopperen dat het in de eerste helft bij die ene treffer bleef. Robert Lewandowki scoorde in de blessuretijd, maar werd afgefloten omdat hij met zijn knie net buitenspel stond op het moment dat Coman het steekpassje verstuurde. Zonder de even eerder geblesseerd uitgevallen Kai Havertz werd de opdracht er echter niet makkelijker op.

Toch schoot de thuisclub ook na rust weer uit de startblokken en kreeg het dit keer ook loon naar werken. Voor de overtreding van Coman net buiten de zestien op Volland werd wél gefloten. Het gaf Leon Bailey de kans om de bal op fraaie wijze over de muur langs doelman Sven Ulreich te schieten: 1-1.