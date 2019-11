Bosz wint met Bayer Leverkusen ook in Bundesliga

video De Roon en Hateboer blijven met Atalanta steken op gelijkspel

17:55 Subtopper Atalanta heeft in de Serie A in de uitwedstrijd tegen laagvlieger Sampdoria genoegen moeten nemen met een gelijkspel: 0-0. Marten de Roon, opgeroepen voor Oranje voor de komende twee EK-kwalificatieduels, speelde de gehele wedstrijd bij de schotloze bezoekers. Ploeggenoot Hans Hateboer, die afviel uit de voorselectie van bondscoach Ronald Koeman, werd in de 59e minuut gewisseld.