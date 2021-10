Bournemouth-speler Brooks strijdbaar ondanks ziekte van Hodgkin: ‘Ik zal zo mogelijk weer kunnen spelen’

Lionel Messi: ‘Op dit moment moet ik toegeven dat ik nog een beetje verloren ben’

9 oktober Lionel Messi zit nog midden in een leerproces in zijn nieuwe stad Parijs. ,,Op dit moment moet ik toegeven dat ik nog een beetje verloren ben”, zegt de 34-jarige Argentijn in een interview met France Football. ,,Ik moet de stad leren kennen, om me meer thuis te voelen.”