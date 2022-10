‘Boze Kylian Mbappé overweegt megacontract af te kopen bij Paris Saint-Germain’

Emoties schieten alle kanten op bij Vera Pauw: ‘Belache­lijk dat ik nog nooit op een WK was’

Vera Pauw (59), dé pionier van het Nederlandse vrouwenvoetbal, gaat voor het eerst als coach naar het WK. Met het normaal zo nietige Ierland. Het zorgt voor emoties, in Ierland en bij Pauw die dit jaar verklaarde in het verleden te zijn verkracht door een functionaris van de KNVB. ,,Ik ben in Ierland geweldig gesteund, vanuit Nederland niet.’’

12 oktober