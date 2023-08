De zomer waarin het voetbal voorgoed veranderde

David Beckham onder de indruk van Erik ten Hag: ‘Er waait weer een frisse wind bij Manchester United’

David Beckham is onder de indruk van het werk van Erik ten Hag bij Manchester United. De Engelse oud-middenvelder, die een verleden heeft bij de topclub, merkt dat de Nederlandse coach weer voor leven in de brouwerij heeft gezorgd op Old Trafford.