Branco van den Boomen na goal tegen Paris Saint-Germain: ‘Lionel Messi was een beetje boos’

,,Lastig’’, zo beantwoordt Van den Boomen de vraag wat voor gevoel hij heeft overgehouden aan het duel met Paris Saint-Germain. ,,Ook omdat we in de laatste minuut nog een kans hadden. We waren dicht bij een punt dus je baalt er wel van, maar ik was ook wel trots op het hele team. En dat je zelf een goal mag maken, is mooi. Over het algemeen waren we wel trots, maar toch ook wel jammer dat je niet nog een puntje pakt’’, zei de Nederlander bij ESPN.

Met zijn goal (zie video bovenaan) zorgde Van den Boomen met zijn vijfde van het seizoen voor de 0-1, maar door goals van Achraf Hakimi en Lionel Messi boog Paris Saint-Germain de boel nog om. Van den Boomen, dit seizoen ook al goed voor zeven assists (alleen Messi, Neymar en Jonathan Clauss hebben er meer), gaf aan niet met Messi gesproken te hebben: ,,Messi was sowieso een beetje boos op mij, omdat ik met hem en de scheidsrechter in discussie kwam. Maar ik heb nog wel even met Danilo gesproken over zijn tijd bij Roda JC. Hij merkte dat we Nederlands praatten. Hij was de enige die een praatje maakte met ons. De rest ging gewoon naar de fans en naar binnen.’’

Of Van den Boomen soms al een beetje droomt van het Nederlands elftal? ,,Dromen mag altijd. Ik ga er niet vanuit en reken er niet op, maar als je toch doelen stelt, is dat iets wat mooi zou zijn. Spelers die het in het buitenland goed doen, worden altijd gezien dus ik hoop dat ik zo door kan blijven gaan. Dan weet je nooit wat er in de voetbalwereld kan gebeuren.’’

Volledig scherm Branco van den Boomen in duel met Lionel Messi. © REUTERS

Ook Thijs Dallinga, met zeven goals eveneens goed in vorm bij Toulouse, is niet bezig met Oranje. ,,Ik ben bij de afgelopen interlandperiode met Jong Oranje mee geweest, dat was al een doel op zich. Met het komende EK is dat dus voorlopig mijn doel. Het is belangrijk doelpunten te blijven maken en wat dat dan brengt, zien we vanzelf. Voor iedere voetballer is het hoofddoel om voor Oranje te spelen’’, aldus Dallinga, die tegen Paris Saint-Germain het laatste half uur mee mocht doen.

Volledig scherm Branco van den Boomen viert zijn goal tegen Paris Saint-Germain met onder anderen Stijn Spierings (rechts). © AFP

