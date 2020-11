Braziliaans international Richarlison geeft shirt aan bouwvakker na Fulham - Everton

De hoofdtribune op Craven Cottage, recht aan de rivier Thames, wordt namelijk helemaal verbouwd. Op wedstrijddagen werken de bouwvakkers gewoon door, maar uiteraard kijken ze soms ook even naar het veld. De bouwvakkers hadden een goede middag, want Fulham en Everton zorgden voor veel spektakel in het lege stadion in het chique westen van Londen. Everton stond bij rust met 1-3 voor, maar na de 2-3 van Fulham-invaller Ruben Loftus-Cheek volgden nog 25 spannende minuten. Een minuut voor de 2-3 had Ivan Cavaleiro met een onhandige uitglijder nog een penalty gemist namens Fulham, waar Aleksandar Mitrovic en Ademola Lookman de afgelopen weken ook al strafschoppen op knullige wijze onbenut lieten. Everton trok de zege uiteindelijk over de streep en staat nu zesde. Dominic Calvert-Lewin scoorde twee keer en is nu topscorer in de Premier League met tien goals na negen duels.



Na de wedstrijd gaf Braziliaans international Richarlison zijn gele shirt aan een van de bouwvakkers op de hoofdtribune van Craven Cottage, waar wordt gebouwd aan een hypermoderne tribune met onder meer een groot restaurant en een zwembad op het dak. De bouwvakker nam het shirt van de Braziliaanse sterspeler van Everton uiteraard met alle liefde in ontvangst.