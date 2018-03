Brazilianen en Duitsers denken niet meer aan de 7-1

,,Voor ons is het verleden tijd'', zei de Braziliaanse verdediger Miranda over de historische afgang op het WK. Het gastland stond toen al na een half uur met 5-0 achter. Die avond in Belo Horizonte ging als een zwarte bladzijde de Braziliaanse geschiedenisboeken in. ,,We kijken alleen naar het heden en de toekomst.''



Voor de Duitsers telt de 7-1 ook niet meer. ,,Dat is geweest'', zei Mats Hummels. ,,Brazilië behoort weer tot de favorieten voor de wereldtitel. Het wordt een zware test voor ons.'' Ilkay Gündogan, die tijdens het vorige WK geblesseerd thuis zat, herinnert zich het vorige duel nog wel goed. ,,We zaten allemaal vol ongeloof naar de televisie te kijken. Maar die 7-1 is voor ons geen thema meer. Je kan het huidige Braziliaanse elftal ook niet vergelijken met toen.''