Brazilianen stelen bij Manchester United de show in FA Cup-duel met Reading

Drie dagen na de 0-3 overwinning op Nottingham Forest in de heenwedstrijd van de League Cup zette trainer Erik ten Hag opnieuw Weghorst in de spits. De 30-jarige speler was betrokken bij de ogenschijnlijke 1-0 van Marcus Rashford, maar omdat Weghorst buitenspel stond werd die goal afgekeurd en zocht United met een 0-0 stand de kleedkamer op.



Na rust nam United afstand van Reading, de nummer 16 uit het Championship. Eerst was het Casemiro die na een pass van Anthony met een mooi wippertje voor de 1-0 zorgde, daarna was het diezelfde Casemiro die van afstand raak schoot. De 3-0 was het mooist: Fred liet de doelman met een subtiel hakje kansloos. Ondertussen had Andy Carroll rood gekregen en dacht Reading al niet meer aan een stunt. Amadaou Mbengue redde met de 3-1 nog de eer, maar de wedstrijd was gespeeld.