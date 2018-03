Brazilië heeft maar kwartier nodig tegen Rusland

Verdediger Miranda tikte in de 52e minuut de openingstreffer binnen. Hij reageerde attent nadat een kopbal van Thiago Silva via de Russische keeper Igor Akinfejev voor zijn voeten was beland. Philippe Coutinho, de recordaankoop van FC Barcelona, verdubbelde de voorsprong even later uit een strafschop. Paulinho tekende in de 67e minuut voor de 0-3. De middenvelder van FC Barcelona kon een voorzet van Willian ongehinderd inkoppen.