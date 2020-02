Brazilië kan olympisch titel verdedigen na zege op Argentinië

Video De Vrij en Lukaku bezorgen Inter de zege in hete derby tegen AC Milan

0:56 Internazionale is weer op gelijke hoogte gekomen met Juventus in de Serie A. De ploeg van coach Antonio Conte won vanavond in een kolkend San Siro met 4-2 van AC Milan in de 225ste editie van de Derby della Madonnina. AC Milan had halverwege nog een 0-2 voorsprong dankzij een uitblinkende Zlatan Ibrahimovic.