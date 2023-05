Britse media prijzen Erik ten Hag na geslaagde missie: ‘Hij was niet zo dom om te veel te beloven’

Manchester United heeft een Champions League-ticket bijna binnen dankzij de nipte zege zaterdag bij Bournemouth (0-1) . Engelse media twijfelen niet meer: Erik ten Hag en zijn team zijn volgend seizoen actief in het miljardenbal. ‘Missie geslaagd voor Erik ten Hag. Nou bijna’, schrijft The Guardian .

Want Ten Hag en ManUnited hebben nog maar één punt nodig in de resterende twee Premier League-wedstrijden om zeker te zijn van minimaal de vierde plaats. Als achtervolger Liverpool de laatste wedstrijd niet wint, is zelfs dat ene puntje niet nodig. De top vier gaat de Champions League in. Manchester United vergezelt dan kampioen Manchester City, Arsenal (tweede) en Newcastle United (derde).



‘Het lijkt misschien een schrale troost omdat Manchester City door is naar de Champions League-finale en op jacht is naar een treble, maar bij Ten Hag ging het altijd om kleine stapjes’, aldus The Daily Mail. ‘Hij was niet zo dom om te veel te beloven toen hij overkwam van Ajax. Dat was de juiste beslissing.’

Belangrijkste doelstelling

Ook Manchester Evening News ziet dat Ten Hag aan de doelstellingen heeft voldaan. ‘Vorig seizoen was de ploeg door een teleurstellende zesde plaats veroordeeld tot de Europa League. Dit jaar werd met de League Cup de prijzendroogte beëindigd, al was de belangrijkste doelstelling om in de top vier te eindigen en zo de terugkeer in Europa’s belangrijkste clubcompetitie veilig te stellen. En dan wacht over twee weken ook nog de finale van de FA Cup tegen Manchester City.’

Bij Sky Sports is er eveneens volop waardering voor het werk van Ten Hag. ‘De resultaten die hij boekt tijdens zijn eerste jaar op Old Trafford mogen niet worden onderschat. De manager nam een gebroken ploeg over en leidde die naar League Cup-glorie. Nu staat hij ook op de rand van een terugkeer in de Champions League.’

Van het spel van de Mancunians is de sportzender minder onder de indruk. ‘De Nederlander ziet dat zijn ploeg naar het einde van de competitie toe hinkelt. Tegen Bournemouth werd hij gered door een mooie volley van Casemiro. Maar Ten Hag begrijpt ook dat resultaten in deze fase van het seizoen veel belangrijker zijn dan het spel’

Volledig scherm Casemiro maakte op acrobatische wijze het winnende doelpunt tegen Bournemouth. © AFP

Nieuwe spits?

Om de volgende stap te zetten moet Ten Hag volgens Daily Express wel op zoek naar een nieuwe spits. Basisspeler Anthony Martial maakte geen indruk en ook invaller Wout Weghorst kon het verschil niet maken. ‘Het is een publiek geheim dat United deze zomer een nieuwe nummer negen nodig heeft en wil’, schrijft het medium. ‘Martial kan op sommige dagen briljant zijn, maar de Franse international blijft wisselvallig.’



Voor Weghorst was Daily Express milder, maar de krant verwacht versterkingen voorin op Old Trafford. ‘Het ging iets beter met Weghorst. Maar met een Harry Kane of Victor Osimhen zal deze ploeg volgend seizoen zeker dichter bij Manchester City en Arsenal staan.’

De Gea

Manchester United-keeper David de Gea maakte met cruciale reddingen indruk tegen Bournemouth. ‘Als het puur gaat om het stoppen van schoten blijft De Gea een van de allerbesten ter wereld’, was Daily Express lovend. ‘Hij had niet veel te doen, maar stelde niet teleur toen het moest, met reddingen op schoten van Dominic Solanke en Kieffer Moore.’



Na een paar blunders kreeg De Gea dit seizoen ook veel kritiek te verwerken. ‘Hij mag dan de meningen verdeeld hebben, maar United doet er verstandig aan om hem te behouden, vooral vanwege de ervaring die hij meebrengt.’

