Britse media zien Cody Gakpo loskomen bij Liverpool: ‘Zo scoor je opeens twee keer in een week’

Met samenvattingCody Gakpo had even de tijd nodig om zijn draai te vinden bij Liverpool, maar deze week toont de van PSV overgekomen aanvaller dat hij het scoren zeker niet is verleerd. Nadat hij maandag in de derby tegen Everton zijn eerste treffer maakte voor zijn nieuwe club, was het zaterdagavond tegen Newcastle (0-2 zege) opnieuw raak . Het komt hem op fraaie beoordelingen te staan in de Britse media.

‘Dat is het opvallende met winteraankopen. Je wacht eindeloos op een doelpunt en dan komen er opeens twee binnen een week’, schrijft Daily Mail. ‘Het leek alsof er een last van de schouders van Gakpo was gevallen toen hij eerder deze week scoorde tegen Everton.’

Nadat Darwin Nuñez al vroeg de score had geopend, anticipeerde Gakpo in de zeventiende minuut perfect op een diepe bal van Mohamed Salah. ‘Hij hoefde niet lang na te denken en rondde af zonder een moment te twijfelen. Als het team van Jürgen Klopp dit vaker kan laten zien, is de droom om in de top 4 te eindigen misschien nog niet voorbij.’ Liverpool staat momenteel achtste, waar een plek bij de beste vier nodig is om een Champions League-ticket te verdienen.

Gakpo scoort een 8

Voor zijn sterke optreden wordt Gakpo door Sky Sports beloond met een 8. Alleen doelman Alisson, die een paar cruciale reddingen verrichtte, doet het met een 9 nog beter. ‘Gakpo stond op de goede plaats na een weelderige pass van Mo Salah’, zo luidt de begeleidende tekst. ‘Hij maakte zijn tweede doelpunt in twee wedstrijden, nadat hij in zijn eerste zes duels sinds zijn overstap van PSV nog droog was blijven staan.’

De afronding was nog ingewikkelder dan het leek, vindt The Ahtletic. ‘Er was nog genoeg te doen voor Gakpo – net als voor Nuñez een paar minuten eerder. Maar de kwaliteit van de pass van Salah maakte het voor de Nederlander wel een stuk makkelijker om zijn tweede Liverpool-doelpunt in evenveel wedstrijden te maken.’

De Liverpool Echo zag ook wat mindere fases van Gakpo en houdt het daarom bij een 7. ‘Maar zijn afronding bij de 0-2 was uitermate koel. Hij dwong de keeper van Newcastle daarna met een kopbal ook nog tot een knappe redding. Een nog betere beoordeling is er voor Virgil van Dijk, die zijn rentree maakte na een blessure en een 8 krijgt van de lokale krant.

Het doelpunt van Gakpo kan de kwakkelende topclub volgens Daily Mail een belangrijk zetje geven in een cruciale fase van het seizoen. ‘De manier waarop deze treffer tot stand kwam, zal wonderen doen voor het zelfvertrouwen in de aanloop naar het Champions League-duel van dinsdag met Real Madrid.’

Liverpool en de Spaanse grootmacht staan dinsdag op Anfield tegenover elkaar in de achtste finales. Het is een herhaling van de Champions League-finale van vorig seizoen. Toen won Real Madrid met 1-0.

De cijfers van de Premier League

