Britse miljardair en sjeik uit Qatar doen verbeterd bod op Manchester United

De Amerikaanse familie Glazer is sinds mei 2005 eigenaar van Manchester United. In november vorig jaar maakte de familie bekend een verkoop te overwegen. Ratcliffe wil graag de 69% aan aandelen van de Glazers overnemen, terwijl het bod uit Qatar over de volle 100% van de club gaat.



De meeste clubs uit de Premier League zijn in buitenlandse handen. Bij Manchester United spelen onder anderen de Nederlanders Wout Weghorst, Donny van de Beek en Tyrell Malacia. Erik ten Hag is de trainer. De club staat in de Premier League momenteel op de derde plaats.