Britse premier Johnson: ‘Na online racisme kom je stadion niet meer in’

Mensen die zich in Groot-Brittannië schuldig maken aan racisme, zouden binnenkort niet meer welkom moeten zijn in sportstadions. Om dat voor elkaar te krijgen, zegt premier Boris Johnson de wetgeving aan te willen passen.

,,Als je je online schuldig maakt aan racistisch misbruik van voetballers, dan ga je niet naar de wedstrijd. Geen mitsen, geen maren. Geen uitzonderingen en geen excuses”, aldus Johnson woensdag in het parlement.

Engeland verloor zondag de finale van het Europees kampioenschap van Italië. Marcus Rashford, Jadon Sancho en Bukayo Saka misten vanaf elf meter in de allesbeslissende strafschoppenserie. De drie zwarte voetballers werden na afloop online racistisch bejegend.

Johnson had dinsdag een ontmoeting met vertegenwoordigers van Facebook, Twitter, TikTok, Snapchat en Instagram om te overleggen hoe de problemen op te lossen.

Eerder liet Prins William zich al in stevige bewoordingen uit. De Hertog van Cambridge is er ziek van, schrijft hij in een kort bericht op Twitter.

,,Ik ben misselijk van de racistische beledigingen tegen de Engelse spelers na de wedstrijd van gisteravond. Het is volkomen onacceptabel dat spelers dit soort afschuwelijk gedrag moeten ondergaan. Het moet nu ophouden en alle betrokkenen moeten verantwoordelijk gehouden worden”, schreef William.

In het Britse parlement ging het woensdag ook over de vraag hoe het mogelijk was dat Britse fans die geen kaartje hadden zondag het stadion bestormden en op die manier binnenkwamen.

,,Ik ben geschokt en ontzet over het geweld dat te zien was op Wembley. Deze belangrijke gebeurtenis zou de volgende generatie moeten inspireren en niet de berichten over kinderen die doodsbang waren”, zei politicus Julian Knight, verantwoordelijk voor sportzaken.

,,We maken ons zorgen of de voorbereidingen voor het evenement voldoende waren en vragen dringend antwoorden van de Engelse voetbalbond FA. Welk plan was gemaakt voor mensen die het stadion ‘bestormden’? Wij en het publiek verdienen het om te weten wat er is misgegaan en hoe de FA van plan is mensen in de toekomst meer te beschermen.”

Knight wil uiterlijk 20 juli antwoord van de FA hebben.