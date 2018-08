Bruce en Elmohamady verpesten debuut voormalig PSV'er De Wijs bij Hull City

Hull City, waar de van PSV overgekomen verdediger Jordy de Wijs zijn debuut maakte, kwam na zeven minuten spelen nog wel op voorsprong in het eigen KCOM Stadium. De Braziliaanse middenvelder Evandro Goebel bracht The Tigers met een knappe uithaal op 1-0, maar daarna nam Aston Villa het heft in handen.

Met een eenvoudige kopbal uit een indraaiende hoekschop kopte verdediger Tommy Elphick na een kwartier spelen de gelijkmaker binnen. In de 70ste minuut maakte de Egyptische middenvelder Ahmed Elmohamady de 1-2 voor Aston Villa tegen zijn oude club. Elmohamady speelde van 2012 tot 2017 voor Hull City, waarvan drie seizoenen in de Premier League. In de 75ste minuut maakte de Schotse rechtsback Alan Hutton er na een knappe solo ook nog 1-3 van. De Wijs zag het schot van Hutton door zijn benen gaan en in de verre hoek vliegen. Het was voor de 33-jarige Hutton pas zijn achtste doelpunt in 377 wedstrijden als profvoetballer.