Buitenlands voetbal | Real Madrid en Eintracht Frankfurt strijden om Europese Supercup

In het Olympiastadion van Helsinki staan vanavond de winnaars van de Champions League en de Europa League tegenover elkaar. Inzet is de Europese Super Cup. Gaat de Duitse ploeg van oud-PSV’er Mario Götze stunten of kan de Koninklijke morgen de zoveelste bokaal in de prijzenkast laten zetten? Het duel in Finland staat onder leiding van de Engelse scheidsrechter Michael Oliver. Volg alle hoogtepunten in dit liveblog.