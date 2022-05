Buitenlands voetbal: titelstrijd in Serie A, Londense derby en FC Barcelona op zoek naar thuiszege

‘Meedogen­lo­ze Reds’ maken indruk: ‘Dit is het beste Liverpool ooit’

Liverpool nam gisteren tegen Villarreal alvast een voorschot op een finaleplaats in de Champions League. De oppermachtige thuisploeg, met Virgil van Dijk als centrale verdediger, won met 2-0. Volgende week is de return in Spanje, maar in Engeland is er op Van Dijk na niemand die nog twijfelt aan de uitkomst.

28 april