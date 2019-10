Bulgaarse voetballegende Stoitsjkov in tranen door racisme in thuisland

,,Natuurlijk, hoe kan ik niet verdrietig zijn?", reageerde Stoitsjkovemotioneel op de vraag of hij geraakt is door de gebeurtenissen in zijn thuisland Bulgarije. Daar misdroegen fans zich tijdens het EK-kwalificatieduel met Engeland. Donkere spelers van Engeland waren het slachtoffer van apengeluiden en daarnaast brachten de Bulgaarse toeschouwers ook het Nazi-saluut.



Net als aanvoerder Ivalin Popov en inmiddels ook bondscoach Krasimir Balakov biedt Stoitsjkov zijn excuses aan. ,,Maar wat kan ik er aan doen?", vroeg de 83-voudig Bulgaars international zich af. De voormalig aanvaller van onder meer Barcelona werd ook gevraagd naar de oplossing. ,,Ze niet het stadion in laten. Of zoals in Engeland voor heel veel jaren niet in het stadion laten. Vijf jaar lang geen toegang geven tot stadions: niet bij interlands, niet bij wedstrijden tussen clubs. De mensen in Bulgarije verdienen het niet om te lijden door deze groep mensen.”



Vervolgens barstte de 53-jarige Stoitsjkovin tranen uit. ,,Denk je dat ik me hier goed bij voel?”