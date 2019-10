Bulgarije-captain schaamt zich voor racistische fans en vreest zware straffen

,,We spelen 11 tegen 11 en het maakt niet uit welke kleur je hebt. We zijn allemaal hetzelfde binnen één grote voetbalfamilie. Samen kunnen we dit soort schadelijke zaken verbannen uit de voetbalwereld", sprak Popov woorden van gelijke strekking als UEFA-baas Aleksander Ceferin . ,,Het was belangrijk dat ik met de fans sprak, want dit is een heel groot probleem voor iedereen en ook voor onze voetbalbond (die inmiddels afscheid nam van president Borislav Mihaylov, red.). Het scheelde weinig of de wedstrijd was gestaakt. Gelukkig begrepen ze mijn woorden en werd het in de tweede helft wat minder.”

Popov, speler van het Russische FK Rostov, vervolgt: ,,We kunnen zo enorm zwaar gestraft worden en dat is niet goed voor het Bulgaarse voetbal. Ik kan me voorstellen dat er spelers zijn die wel twee keer nadenken als ze de mogelijkheid krijgen om in Bulgarije te komen voetballen. Het moet gewoon stoppen. We hebben in Bulgarije teams zoals Ludogorets Razgrad, waar spelers van over de hele wereld spelen. Daar heb ik dit soort problemen nog nooit gezien. Waarom bij het nationale elftal dan wel? Veel fans zijn nota bene groot fan van het Engelse voetbal. Ze zijn fan van Chelsea, Liverpool en Manchester United. Dit kwam echt als een grote verrassing voor me. Ik voel me heel slecht, want we speelden slecht, verloren met 6-0 en met alles wat er is gebeurde, was het een verschrikkelijke avond.”