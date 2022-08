Bundesliga begonnen met spektakel: check hier alle Nederlanders, toptransfers en de data van topduels

Bayern legt Frankfurt met invallers Graven­berch, De Ligt en Mazraoui op de pijnbank

Bayern München is de jacht op de elfde landstitel op rij begonnen met een klinkende zege op Eintracht Frankfurt. Zonder Nederlanders aan de aftrap kleineerde de Duitse Rekordmeister de winnaar van de Europa League in het Deutsche Bank Park met liefst 1-6. Ryan Gravenberch viel na een klein uur in, korte tijd later gevolgd door Matthijs de Ligt en Noussair Mazraoui. Joshua Zirkzee bleef op de bank.

