Bundesliga gloort voor Union Berlin na remise bij Stuttgart

Christian Gentner schoot Stuttgart in de 41ste minuut op 1-0. Lang konden de supporters van de thuisploeg niet genieten van die voorsprong. Uit de aftrap ging Union op zoek naar de gelijkmaker. Een lange pass van Andersson bereikte Suleiman Abdullahi. Die nam de bal goed aan en tikte de gelijkmaker binnen.



Aanvaller Mario Gómez, in de tweede helft in de ploeg gekomen, zag zijn schot na een rush naar het doel van Union van richting veranderd worden. Daardoor was doelman Rafal Gikiewicz kansloos (2-1). Union kwam echter voor de tweede keer op gelijk hoogte door een rake kopbal van Marvin Friedrich. Stuttgart-keeper Ron-Robert Zieler hield in blessuretijd nog een kopbal van Andersson uit het doel.



Union heeft maandagavond (aftrap 20.30 uur) aan 0-0 of 1-1 voldoende voor promotie. Stuttgart degradeert dan naar de tweede Bundesliga.