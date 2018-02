Bundesliga smacht naar internationale prijs

Leon ten Voorde



Het gebeurde allemaal in de schaduw van die immense, alles verblindende etalage, de Champions League. Daar, ergens in de schappen achter in de winkel, werden de clubs uit de Bundesliga in de Europa League een voor een bij het grof vuil gezet. En niet door giganten uit Spanje of Engeland, maar vaak tegen onbeduidende 'cluppies' uit C-landen waar zelfs de doorgewinterde voetbalfans nog niet eerder van hadden gehoord. Dat Schalke 04 in Amsterdam overhoop werd gespeeld door een stel jonkies van Ajax, was meer dan een momentopname, vonden de criticasters. Zonder Bayern München had de Bundesliga een probleem. Wel de naam, maar niet meer de prestaties. Waar de Primera Division kon pronken met de kracht van de breedte, moesten ze in Duitsland met lede ogen aanzien dat hun subtoppers geen rol meer van betekenis speelden.



De Spanjaarden hebben inmiddels tien zeges achter hun naam, de Duitsers zijn sinds 1997 blijven steken op zes. 21 jaar geen prijs: je kunt het nauwelijks geloven. Die eer was destijds weggelegd voor het Schalke van Huub Stevens en Youri Mulder. Sindsdien haalden alleen Dortmund (verlies tegen Feyenoord) en Bremen nog een keer zonder succes de finale.