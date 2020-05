Bundesliga: Weghorst jaagt op honderdste, ook Klaassen terug van schorsing

De voetballiefhebber houdt zich in deze coronatijden vast aan de Bundesliga. Vanavond begint speelronde twee na de herstart met de Berlijnse derby tussen Hertha en Union Berlin. Waar moeten we dit weekend verder vooral op letten? Een overzicht.

1. Klaassen en Weghorst weer in actie

Voor twee Nederlanders wordt de Bundesliga morgen pas écht weer hervat. Wout Weghorst van VfL Wolfsburg en Davy Klaassen van Werder Bremen keken vorige week allebei geschorst toe hoe er na wéken eindelijk weer gevoetbald werd in Duitsland. Voor Weghorst staat er morgen direct een fraaie pot op het programma. Zijn Wolfsburg speelt thuis tegen Borussia Dortmund dat vorige week nog zo flitste tegen rivaal Schalke 04. Weghorst is momenteel clubtopscorer van Wolfsburg met 11 goals. Hij kan tegen Dortmund een mooie mijlpaal bereiken. In totaal staat de spits nu op 98 competitiedoelpunten in zijn loopbaan voor Emmen, Heracles, AZ en zijn huidige Duitse werkgever. Nog twee te gaan dus en Weghorst viert zijn jubileum van honderd goals. Zou hij stiekem een ondershirt met bedrukking dragen morgen?

Dan Klaassen. De voormalig aanvoerder van Ajax verkeert in zwaar weer met zijn ploeg Werder Bremen. De club uit Noord-Duitsland stevent af op rechtstreekse degradatie. Winst morgen op bezoek bij SC Freiburg is noodzakelijk om de kansen op lijfsbehoud via de play-off weer een kleine boost te geven. Noemenswaardig bij Werder: spits Claudio Pizarro, 41 inmiddels, scoorde al in 21 kalenderjaren één of meerdere goals in de Bundesliga. In 2020 staat hij nog droog, maar de Peruviaan kan zijn eigen record dus aanscherpen.

Volledig scherm Davy Klaasen (links) met mondkapje. © BSR Agency

2. Bosz en Sinkgraven

Het is ook uitkijken naar Bayer Leverkusen. Het team van trainer Peter Bosz kende vorig weekend een perfecte herstart door met 1-4 te winnen op bezoek bij Werder Bremen. Leverkusen speelt morgenmiddag de topper tegen Borussia Mönchengladblach. De inzet? Een belangrijk potje met het oog op kwalificatie voor de Champions League. Gladbach staat nu derde, Leverkusen vijfde op slechts twee punten achterstand. Wat ook nieuwsgierig maakt: vorige week kreeg ex-Ajacied Daley Sinkgraven een basisplaats van Bosz als linksachter. Hij speelde prima en dat zal dus ongetwijfeld een vervolg krijgen. Bij Ajax transformeerde Sinkgraven onder Bosz van middenvelder tot linksback. Veel blessureleed wierp hem terug, maar Sinkgraven lijkt te zijn begonnen aan een nieuwe periode in zijn loopbaan.

Volledig scherm Daley Sinkgraven. © BSR Agency

3. Joshua Zirkzee

Feest vandaag voor Joshua Zirkzee. Het talent van Bayern München is vandaag negentien jaar geworden. Misschien heeft Bayern-trainer Hansi Flick zondag wel een aardig cadeau voor hem als FC Hollywood het morgen in de eigen Allianz Arena opneemt tegen het Eintracht Frankfurt van die andere Nederlander: Bas Dost. Zirkzee maakt voor de coronacrisis wat indruk in Zuid-Duitsland. Vijf keer mochten de spits mee doen. Twee keer in de basis en drie keer als invaller. Het resultaat? Drie goals. Vorige week zat Zirkzee overigens negentig minuten op de bank toen Bayern simpel de uitwedstrijd bij Union Berlin won (0-3).

Volledig scherm Joshua Zirkzee. © AP

4. Oh ja, ook de tweede Bundesliga nog