Burgemeester Liverpool vreest voor chaos bij herstart Premier League: ‘Stop dit seizoen’

Anderson geeft aan dat het zelfs nu al moeilijk is om de orde te handhaven. Laat staan bij een kampioenschap van Liverpool. ,,Ik denk dat het heel moeilijk zou zijn voor de politie om mensen uit elkaar te houden en sociale afstand te houden als ze buiten Anfield feest zouden vieren, het zou belachelijk zijn. Het is nu al moeilijk voor ons. Vooral jonge mensen verzamelen in deze tijd soms nog in het park bij mooi weer. Laat staan dan. Ik ben echt bang dat mensen het advies dan gewoon negeren.”