Burgemeester Rio de Janeiro huiverig voor voetbal met fans

Video Manchester United probleem­loos langs Brighton

0:17 Manchester United houdt de druk op de top 4 van de Premier League. De ploeg van coach Ole Gunnar Solskjaer was te sterk voor Brighton & Hove Albion. Mede dankzij twee doelpunten van Bruno Fernandes werd het in Brighton 3-0 voor de gasten die nog hopen op plaatsing voor de Champions League. Daarvoor zal Chelsea of Leicester City moeten worden achterhaald.