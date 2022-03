Canada mag na 1986 voor tweede keer naar WK, Ajax-speler Álvarez helpt Mexico op WK-drempel

Canada kwam door de zege op 28 punten uit 13 wedstrijden en is zeker van de eerste plaats in de kwalificatiegroep van de Concacaf, de bond voor landen uit Noord- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied.

De ploeg leidde in Toronto na de eerste helft al met 2-0. Cyle Larin en Tajon Buchanan scoorden. Diep in de tweede helft maakte Junior Hoilett er 3-0. De Jamaicaanse verdediger Adrian Mariappa bracht met een eigen doelpunt de eindstand op 4-0.

VS en Mexico

De Verenigde Staten en Mexico hebben het WK-ticket ook bijna binnen. De VS won eenvoudig met 5-1 van Panama. Christian Pulisic maakte een hattrick, twee keer was hij trefzeker uit een penalty. Ook Paul Arriola en Jesús Ferreira troffen doel voor de Amerikanen.

Mexico won dankzij een goal van Ajax-speler Edson Álvarez met 1-0 van Honduras. Met nog één wedstrijd te gaan hebben de VS en Mexico een voorsprong van drie punten op nummer vier Costa Rica. Alleen als Costa Rica nog met ruime cijfers van de VS wint, kan Costa Rica het directe ticket van VS of Mexico afsnoepen. Mexico heeft in de laatste wedstrijd tegen El Salvador aan een punt voldoende.