Cantona doet opvallende bekentenis over beruchte karatetrap

De beelden van Cantona die in 1995 op Selhurst Park Matthew Simmonds met een karatetrap velde, gingen de wereld over. Bij de temperamentvolle aanvaller braken de stoppen door nadat hij de hele wedstrijd verbaal was belaagd door de Palace-fan. ,,Ik ben duizenden keren beledigd en heb nooit gereageerd, maar soms ben je kwetsbaar’’

Volledig scherm Eric Cantona. © EPA

Cantona doet zijn uitspraken in The United Way, een film die volgende maand uitkomt. Cantona schreef zelf mee aan de film die gaat over de ontwikkeling van Manchester United vanaf de vliegramp in 1958, waarbij het grootste deel van de selectie om het leven kwam, tot het heden.

In The United Way komt de Fransman ook terug op het incident dat hem een schorsing van negen maanden en een taakstraf opleverde. ,,Ze wilden een voorbeeld stellen,’’ zegt Cantona, die zijn actie nooit heeft betreurd. ,,Ik heb maar van één ding spijt. Ik had hem graag nog harder willen trappen.‘’