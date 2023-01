Cardiff City betaalt Nantes eerste miljoenen als transfersom voor overleden Emilano Sala

Voormalig Barcelona-spe­ler Dani Alves beschul­digd van aanranding in nachtclub

Justitie in Barcelona doet onderzoek naar vermeende aanranding door de Braziliaanse verdediger Dani Alves. De oud-speler van FC Barcelona zou ongevraagd een vrouw onder haar ondergoed hebben betast in een nachtclub. De 39-jarige Alves, die vorige maand nog actief was met Brazilië op het WK in Qatar, ontkent de beschuldigingen.

10 januari