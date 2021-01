Carrièreswitch voor Mourinho? Wycombe-coach wil Portugees in band: ‘Als tamboerijn-speler’

Ainsworth, coach van de hekkensluiter van het tweede niveau, combineert het trainerschap al jarenlang met een plek in diverse rockbands. Sinds november 2019 maakt hij furore als frontman van The Cold Blooded Hearts. Ainsworth is nog op zoek naar nieuwe bandleden en knipoogde na afloop van het bekerduel naar Mourinho.

De Portugees was namelijk al voorafgaand aan het duel ingegaan op een rol in een muziekband. ,,Het is maar goed dat ik er niet bij zit, want ik zou zijn muziek verwoesten’’, aldus de zelfspottende Mourinho. Toch heeft Ainsworth nog wel een plekje in gedachten. ,,Hij zei dat hij misschien niet kan zingen, maar ik weet zeker dat hij bij ons de tamboerijn kan bespelen.’’

Al in zijn jaren als speler sprak Ainsworth over zijn ambities om rockster te worden. Zo zette hij als speler van Wimbledon al met twee ploeggenoten een band op, genaamd APA. Later werd hij lid van de band Dog Chewed the Handle, waar hij zijn voetballoopbaan verborg in de hoop sneller geaccepteerd te worden. Wegens zijn drukke voetbalprogramma kon hij niet op tour met de groep, waardoor de band uit elkaar ging. Momenteel is hij leadzanger bij The Cold Blooded Hearts. Vorig jaar coverde hij in opdracht van Wycombe Wanderers het nummer 'The Wanderer’ (zie video).

Ainsworth mocht met het kleine Wycombe lang hopen op een stunt tegen Tottenham Hotspur, maar gaf het in extremis helemaal weg. De hekkensluiter van de Championship stond na 86 minuten spelen nog met 1-1 gelijk, maar ging uiteindelijk met ruime cijfers onderuit (1-4). Na afloop was Ainsworth lovend over zijn Portugese collega. ,,Het is een geweldige vent en een goede trainer’’, zei Ainsworth voor de camera's. ,,Hij was erg respectvol naar me en ik ben dankbaar dat ik met hem op hetzelfde veld heb gestaan.’’

Volledig scherm Mourinho in gesprek met cultheld Adebayo Akinfenwa. © REUTERS

Volledig scherm Gareth Ainsworth. © AFP