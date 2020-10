Carvajal loopt knieblessure op en mist El Clásico

Arsenal-coach Arteta: ‘We zijn nog lang niet zo goed als Liverpool’

29 september Arsenal-coach Mikel Arteta vond het normaal dat zijn ploeg maandagavond het topduel in de Premier League bij Liverpool verloor. ,,Zij hebben gewoon een hoger niveau, zijn veel verder in hun ontwikkeling”, aldus de Spanjaard. ,,Dat is een gevolg van het goede werk van vele jaren. Wij staan pas aan het begin.”