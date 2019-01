Ceballos helpt Real Madrid aan zege op oude club Betis

Real Madrid kwam al na dertien minuten spelen op voorsprong door een fraaie uithaal van Luka Modric met links. Het was voor de Kroatische winnaar van de Gouden Bal pas zijn eerste doelpunt van dit seizoen in de Spaanse competitie. Real Madrid-trainer Santiago Solari probeerde het vanavond met een 5-3-2 formatie. Dat werkte in de eerste helft nog goed, maar na rust werden de bezoekers uit de hoofdstad van het veld geblazen door Real Betis. De thuisploeg had liefst 76 procent balbezit en liet Real Madrid na rust nauwelijks van de eigen helft komen.



De eerste paar kansen van Real Betis bleven nog onbenut, maar halverwege de tweede helft viel de verdiende gelijkmaker in het Estadio Benito Villamarín. Na een mooie steekpass van linkspoot Giovanni Lo Celso was het een andere linkspoot, Sergio Canales, die de bal door de benen van Keylor Navas in het doel schoof: 1-1. De scheidsrechter keurde de goal in eerste instantie nog af wegens buitenspel, maar de VAR constateerde terecht dat Canales op dezelfde lijn als de verdedigers van Real Madrid stond.