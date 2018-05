Celta de Vigo in zee met Argentijnse trainer Mohamed

Mogelijke betoging voor Nainggolan: Belgische politie staat paraat

19:03 De Belgische politie neemt in Brussel het zekere voor het onzekere met het oog op een mogelijk protest tegen het WK-beleid van bondscoach Roberto Martinez. Nogal wat fans zijn boos dat de Spaanse trainer middenvelder Radja Nainggolan van AS Roma niet heeft geselecteerd. Donderdag in de namiddag wordt bij het hoofdkantoor van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) wellicht een betoging gehouden.