‘Centrocampista’ De Roon voetbalt als een typische Italiaan

Door Mikos Gouka

Marten de Roon wandelt door de catacomben van San Siro in het stijlvolle, donkerblauwe clubkostuum van Atalanta Bergamo. ‘Centrocampista’ stond er achter zijn naam in de persmap van Internazionale: de eminente, statige Italiaanse benaming voor middenvelder.

Het is even daarvoor 0-0 geworden tussen Inter en Atalanta, in wat je gerust een klassiek Italiaanse wedstrijd mag noemen. ,,Ja, ik kan daar wel echt van genieten'', zegt De Roon. ,,Niet van de uitslag, wel van het tactische spel. Hoe wij de balans bewaken, steeds zorgen dat de onderlinge afstanden kloppen, bijna niets weggeven. Mijn taak was om dicht bij de eigen defensie te spelen, en dan Nainggolan op te pakken. Als je dan voelt dat je controle hebt, is dat heel lekker.''



Ook daarom is het aardig om De Roon een paar dagen later te horen over Ajax-Juventus, bekeken door de bril van vier seizoenen in de Serie A. ,,Bij Juventus denken ze na woensdag: helemaal prima. Hoe groot het overwicht van Ajax ook was, écht penetreren in het strafschopgebied gebeurde vrijwel niet, zeker niet na de 1-1. Hier bekijken ook de supporters, of de gewone voetballiefhebbers, dat op die manier. Die denken: paar goede uitbraken, goed verdedigd, prima resultaat, en dat zelfs nog zonder Giorgio Chiellini.’’

Je hoeft niet eens heel goed te luisteren om het te horen: De Roon is steeds meer gaan praten en denken als een Italiaan. De middenvelder speelt al sinds 2015 bij Atalanta, onderbroken door één seizoen bij Middlesbrough in de Premier League.

,,Het leven, het voetbal, het voelt gewoon heel goed’’, aldus De Roon. ,,Het past bij me. Het is niet zo dat ik me in Nederland niet gewaardeerd voel, zeker niet. Maar daar kijken ze wel anders naar de positie waarop ik speel, als verdedigende middenvelder. In Nederland willen we daar graag een speler zien die heel goed en handig aan de bal is, zoals Frenkie de Jong. Die kan dribbelen, draaien, het spel snel verleggen. Hier in Italië kunnen de mensen soms genieten van een balletje dat het spel juist even vertraagt – en die reacties hóór je dan ook echt op de tribunes. Balans en controle, dat vinden ze hier heel belangrijk. Mensen kunnen hier wild zijn van een controlerende middenvelder. Dat vinden ze echt een superbelangrijke, mooie positie.’’

Zwijndrecht

Zijn geboorteplaats Zwijndrecht is gevoelsmatig steeds verder weg. Straks, laat op de avond, gaat De Roon nog even wat eten met zijn vriendin. Bergamo is maar drie kwartier rijden, een charmant zusterstadje ten oosten van Milaan, waar het tempo twee versnellingen lager ligt.

,,Bergamo is echt ons thuis geworden. Qua leven ben ik hier ook helemaal ingeburgerd, onze twee jongste dochters zijn hier geboren. De hartelijkheid van de mensen, het eten, het tempo waarin alles gaat. Zelfs qua kledingstijl ga je op een gegeven moment mee, je gaat het stiekem toch belangrijker vinden dat je nette schoenen draagt. Italianen hechten meer waarde aan een mooie portemonnee of een mooie zonnebril, dan dat hun huis pico bello geschilderd is. Ja, in het voetbal zie je het ook een beetje. De stadions zijn vaak oud en vervallen, dat van onze club ook. Maar het heeft ook wel wat, vind ik. Tegelijk zijn de mensen enorm gehecht aan voetbal, aan hun club.''



Atalanta is al een paar jaar dé sensatie in de Serie A. Een bescheiden provincieclub die zich nestelde in de subtop, en dit seizoen zelfs nog kans maakt op deelname aan de Champions League. Bovendien is de ploeg halvefinalist in de Coppa Italia.

Atalanta wordt geprezen om zijn scouting: vaak onbekende, tactisch sterke spelers die zich feilloos aanpassen aan de speelstijl. Na De Roon kwam ook Hans Hateboer, de rechtsback uit Groningen, die inmiddels ook vaste waarde is. ,,Onze manier van spelen is uitzonderlijk voor de Serie A’’, zegt De Roon. ,,We spelen vaak over het hele veld één op één, met veel druk naar voren. Tegenstanders zijn dat niet gewend. Gian Piero Gasperini, onze trainer, gelooft heilig in die filosofie, omdat we fysiek bijna altijd sterker zijn.’’

Legendarisch zijn de verhalen over de trainingsmethoden van Gasperini, die zijn spelers in de voorbereiding soms volledig over de kling jaagt. Hij geeft lange, uitputtende trainingen, gebaseerd op twee ijkpunten: tactiek en een ijzeren conditie.

,,Lopen, lopen, lopen'', grijnst De Roon. ,,Soms tot kotsen aan toe, maar ik ben nog nooit zo fit geweest als de laatste jaren. Maar ook het tactische gedeelte is heel anders dan in Nederland. Soms trainen we uren zonder tegenstander, puur positioneel, om maar te zorgen dat alles perfect op elkaar is afgestemd, zodat iedere speler in elke situatie weet wat hij moet doen. Ja, dat vind ik mooi. De manier waarop hier over voetbal wordt nagedacht en gepraat, voortdurend.''



Ook bondscoach Koeman herkent de toegevoegde waarde van De Roon. Sinds zijn aanstelling groeide de middenvelder uit tot een vaste kracht in Oranje. ,,Ja, dat vertrouwen voel ik inmiddels wel’’, zegt De Roon. ,,Georginio Wijnaldum heeft de diepgang, de drang naar voren. Frenkie bepaalt het ritme, door steeds een weg naar voren te zoeken. En ik ben er voor de balans. Zorgen dat het elftal positioneel bij elkaar blijft. Koeman is een trainer die inziet dat je dat óók nodig hebt om resultaten te halen.’’

Van Basten

Een vleugje Italiaanse invloed bij het Nederlands elftal, zoals De Roon in Bergamo juist geldt als typische ‘Hollander’. ,,Als mensen horen dat ik Marco van Basten nog als trainer heb gehad bij Heerenveen, willen ze daar meteen alles over weten’’, zegt De Roon. ,,Die bewondering voor de drie Nederlanders van Milan zit nog heel diep. Samen met Maradona worden zij gezien als het beste dat de Serie A ooit heeft gehad, qua buitenlandse invloed.’’

Het Italiaanse voetbal klimt langzaam uit een diep dal, ziet De Roon. ,,Mede dankzij Juventus, dat veel investeert, en dat nu echt een voorsprong heeft. Het is belangrijk dat de andere topclubs aanhaken. Dat AC Milan en Inter dat gat gaan overbruggen, en zo de hele competitie meetrekken.’’