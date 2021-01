Ceulemans: ‘Ik weet zeker dat De Bruyne goed woordje heeft gedaan voor Dost’

Door Nik Kok



Ceulemans, de 63-jarige clubicoon die meer dan 500 wedstrijden voor de club speelde en voor België tot 96 interlands kwam, had al wel gedacht dat Bas Dost en Club Brugge een goede match zouden zijn. ,,Dat was wel al de veronderstelling”, zegt de oud-spits aan de telefoon vanuit Vlaanderen. ,,Het is een jongen die overal waar hij heeft gespeeld weet te scoren. Club is momenteel de sterkste ploeg van België en die ook aanvallend speelt. Dost kan zo dichtbij het doel van de tegenstander voetballen. Dat is positief voor hem.”