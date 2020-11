Chadli en Witsel helpen Standard Luik met investeringen

Chadli, die van zijn negende tot zijn zestiende zijn opleiding bij Standard Luik genoot, is na Axel Witsel de tweede Rode Duivel die investeert in Immobilière. De drie nieuwkomers verhogen het kapitaal van de projectontwikkelaar tot ruim 7 miljoen euro, waardoor het bedrijf het stadion van de Luikse voetbalclub kan vernieuwen.



De hulp van Chadli, die drie seizoenen voor AGOVV, FC Twente en Tottenham Hotspur, komt nadat eerder in de week de Luikse zakenman François Fornieri afzag van een forse bijdrage. Daarmee dreigt Standard vanwege een hoge schuldenlast zelfs de licentie te verliezen. Chadli werd in 2018 na het WK in Rusland benoemd tot ereburger van Luik. Vorig seizoen speelde hij nog op huurbasis voor Anderlecht, de rivaal van Standard Luik.