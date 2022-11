Champions League | Dit moet je weten voor de loting voor de achtste finales

Voor de knock-outfase van de Champions League is de situatie kraakhelder. Daarin treffen de groepswinnaars een nummer twee uit een andere groep. Clubs uit hetzelfde land kunnen elkaar niet treffen in de eerste knock-outfase. Ook clubs die in de groepsfase al tegen elkaar speelden, kunnen elkaar niet loten.

De eerste wedstrijden in de achtste finales zijn op 14, 15, 21 of 22 februari, de returns zijn op 7, 8, 14 of 15 maart van 2023. In de knock-outfase tellen uitdoelpunten niet meer dubbel, zodat bij een gelijke stand na 180 minuten altijd een verlenging volgt. Blijft ook die gelijk na 120 minuten dan volgt een strafschoppenserie.



Op vrijdag 17 maart is de loting voor de kwartfinales én halve finales. De finale is op 10 juni in het Atatürk Olympic Stadium van de Turkse hoofdstad Istanboel.